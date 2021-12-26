2021/12/26 | 17:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن الإطاحة بأحد عناصر “داعش” في الفلوجة بمحافظة الانبار.وقالت الهيئة في بيان، إن “قوة من اللواء 27 المهمات الخاصة بالحشد الشعبي، تمكنت الاحد، من القاء القبض على أحد عناصر فلول داعش الإرهابي في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار”.

وأشارت إلى أن “ذلك جاء بناء على معلومات استخبارية، حيث تمكنت القوة من القاء القبض على الداعشي الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة أربعة إرهاب”، مبينة أنه “جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والاصولية مع المعتقل”.

التالي

منذ ساعتين

تدمير عدد من أوكار الارهابيين في سلسلة جبال حمرين

منذ 3 ساعات

العراق والناتو يبحثان سبل تعزيز الاستقرار

منذ 7 ساعات

النزاهة الاتحاديَّــة استقدام وزير ومدير عام سابقين على خلفيَّة التحقيق بعقود وزارة التربية

منذ 7 ساعات

انطلاق ثلاث عمليات استباقية في الانبار وصلاح الدين ونينوى

منذ 7 ساعات

الأمن الوطني يلقي القبض على احد اكبر مزوري الوثائق في محافظة البصرة

منذ 8 ساعات

انطلاق عملية أمنية من خمسة محاور في حمرين

منذ 19 ساعة

الاستخبارات تعتقل “إرهابياً” في الأنبار

منذ يوم واحد

ضبط حاوية محملة رغوة اطفاء الحرائق مخالفة في مركز كمرك بوابة البصرة

منذ يوم واحد

السيطرة على حريق اندلع في الشورجة وسط بغداد

منذ يوم واحد

اعادة افتتاح ساحة الفردوس في بغداد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على “داعشي” في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على “داعشي” في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).