السعودية.. تأكيدات رسمية بشأن دخول المنشآت التجارية

2021/12/26 | 17:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية، عبد الرحمن الحسين، الأحد، أنه سيتم اشتراط الحصول على "الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا لدخول المنشآت التجارية والأسواق والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي اعتبارا من الأول من فبراير المقبل"

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