2021/12/26 | 17:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن صلاحياتها في ملف التعاقد مع المحاضرين والجهات المسؤولة عن تجديد عقودهم، مشيرة الى انها لاتمتلك القرار في الموضوع.وقال المتحدث باسم الامانة العامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة مجلس الوزراء تكشف عن صلاحياتها في ملف التعاقد مع المحاضرين المركز الخبري الوطني.

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