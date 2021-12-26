الخزعلي يهاجم المفوضية وبلاسخارت: الاتحادية ستصادق على النتائج غدًا

2021/12/26 | 17:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

هاجم الأمين العام لميليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، مفوضية الانتخابات وممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخات، مؤكدًا أن المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات يوم غد.

وقال الخزعلي في كلمة تابعها "ألترا عراق"، إنّ "هناك تسريبات تشير إلى أن المحكمة الاتحادية ستصادق يوم غد على نتائج الانتخابات"، مضيفًا أنّ "المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوطات خارجية".

ومضى الخزعلي بالقول "إن لم يكن النظر بالطعون من اختصاص المحكمة فكان يفترض أن تعلنها من الجلسة الأولى"، مشيرًا إلى أنّ "الأدلة التي قدمتها الجهات المعترضة على نتائج الانتخابات بنيت على ملاحظات فنية دقيقة".

ولفت إلى أنّ "تقرير الشركة الألمانية يثبت كذب مفوضية الانتخابات وممثلة الأمم المتحدة"، مضيفًا أن "السفير الأميركي حدد 25 من كانون الأول/ديسمبر للمصادقة على نتائج الانتخابات".

وأشار إلى أنه "حسب تقرير الشركة الألمانية فإن جهاز سي ألف غير مفحوص ولم يكن ضمن العقد"، مؤكدًا "نتائج الانتخابات باطلة".

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