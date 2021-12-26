2021/12/26 | 17:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، لمشاركة جماهيرية واسعة بمسيرة إحياء ذكرى حادثة اغتيال المهندس وسليماني.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال العامري في رسالة مرئية تابعها "ناس" (26 كانون الاول 2021)، إن "السبت المقبل سيكون احياء الذكرى السنوية، وستكون المظاهرة الكبرى، واملي بأهلي أن يكونوا بموقف رجل واحد وأن يهبوا عن بكرة ابيهم للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية".

واضاف العامري ان "سليماني والمهندس لهما دَيْنٌ في رقابنا، أن نشارك ونحيي هذه الذكرى بكل قوة"، موضحاً ان "هذه الظروف تتطلب موقف واحدا للمشاركة، وانا اؤكد لكل رجالنا وشيوخ عشائرنا ووجهائنا من كوادر ونخب وكفاءات واتحادات، الجميع عليه المشاركة في هذه الذكرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يستبق ذكرى اغتيال سليماني والمهندس بإطلاق دعوات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يستبق ذكرى اغتيال سليماني والمهندس بإطلاق دعوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).