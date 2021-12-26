الحشد الشعبي يضبط 200 قنبرة هاون و15 عبوة ناسفة في الانبار

2021/12/26 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت قوة من حشد اللواء الاول ضمن قاطع العامرية بمحافظة الانبار، اليوم الاحد، من ضبط كدس كبير للعتاد يحوي على 200 قنبرة هاون و15 عبوة ناسفة.وذكر اعلام الحشد في بيان […]

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