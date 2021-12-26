لا تنبهروا بمظاهر اقليم كوردستان - عماد علي

2021/12/26 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_علي هي كحال الشخصيات, فان السلطات ايضا متنوعة الكيانات و التفكير و التوجه و العقلية و الفلسفة و الاسلوب و التركيب, و يكون تاسيسها وفق مقومات النشاة و الظروف التي تاسست عليها و جوهرالمنفذ و المتنفذ فيها, فمنها تقليدية ساكنة غير متحركة و لا متغيرة, ومنها مظهرية بحتة لا تمتلك جوهر حقيقي و حتى بعيدة عن واقعها هي و تغطي كل سلبياتها امام الاخر باساليب خداعة و لا تُظهر غير الايجابيات القليلة التي تملكها ام ......





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