الحشد الشعبي يضبط كدس كبير للعتاد يحوي على 200 قنبرة هاون و15 عبوة ناسفة

2021/12/26 | 17:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوة من حشد اللواء الاول ضمن قاطع العامرية بمحافظة الانبار، اليوم الاحد، من ضبط كدس كبير للعتاد يحوي على 200 قنبرة هاون و15 عبوة ناسفة.وذكر اعلام الحشد في بيان، انه “جاء ذلك خلال عملية امنية نفذتها قوة بناء على ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود كدس عتاد يعود لفلول داعش الإرهابي في صحراء […]

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