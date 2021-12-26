رئيس وزراء إسرائيل يغادر اجتماع حكومته بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا

2021/12/26 | 17:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، على مغادرة اجتماع لمجلس الوزراء والدخول في عزلة ذاتية بعد ثبوت إصابة ابنته (14 عامًا) بفيروس كورونا المستجد، فيما جاءت نتيجة اختبار للكشف عن إصابته سلبية.

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