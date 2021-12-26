حكومة إسرائيل تصادق على توسيع رقعة الاستيطان في الجولان المحتل

2021/12/26 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على خطة بقيمة مليار شيكل (317 مليون دولار) تستهدف مضاعفة عدد المقيمين في الجولان المحتل وتوسيع رقعة الاستيطان فيه.وتقضي الخطة التي تبنتها الحكومة، خلال جلسة […]

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