2021/12/26 | 18:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VWV2CSkSsEE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ترقب لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بطعون الانتخابات والقوى السياسية تواصل حواراتها في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ترقب لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بطعون الانتخابات والقوى السياسية تواصل حواراتها في نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).