المنتخب الوطني لكرة اليد يختتم معسكر طهران تحضيراً لبطولة آسيا

2021/12/26 | 18:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخبنا الوطني قدَّم مباراة رائعة جدا.

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