سعد معن: القوات الأمنية تعتقل المتهم بالاعتداء على الطفلة حوراء (فيديو)

2021/12/26 | 18:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية الأحد، القبض على شخص اعتدى على طفلة بعد خطفها وشقيقها.

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وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في بيان مرئي تابعه "ناس"، (26 كانون الأول 2021)، إنه "بتوجيه من وزير الداخلية، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم الذي اعتدى عن الطفلة حوراء".

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