2021/12/26 | 18:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اشترطت السلطات العُمانية تلقي جرعتين على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لغير العمانيين، من عمر 18 عاما فأعلى، لدخول السلطنة، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عُمان تشترط تلقي جرعتين على الأقل من لقاح ضد كورونا لغير العمانيين لدخول السلطنة المركز الخبري الوطني.

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