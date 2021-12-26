الحوثيون يعلنون نتائج عملية

2021/12/26 | 18:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، الأحد، "تحرير منطقة اليتمة وما جاورها بمحافظة الجوف ودحر قوات العدو وأتباعه"، حسب قوله.

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