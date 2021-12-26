الصحة توضح حقيقة تسجيل إصابات بـ”أوميكرون” في العراق

2021/12/26 | 18:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل أي إصابة بـ”أوميكرون” المتحور الجديد من فيروس كورونا.

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