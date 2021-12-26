2021/12/26 | 18:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الاحد، إن اللاعبين المشاركين في كأس إفريقيا بالكاميرون الشهر المقبل، سيسمح لهم باللعب مع أنديتهم حتى الثالث من كانون الثاني المقبل، قبل التحاقهم بمنتخبات بلادهم.

وقال الاتحاد الإفريقي في خطاب أرسل اليوم إلى المنتدي الدولي لبطولات الدوري ومجموعة بطولات الدوري الأوروبية: “اتخذ هذا القرار انطلاقا من روح حسن النوايا والتضامن مع الأندية المتأثرة، مع الاعتراف بحقيقة أن هذه الأندية تأثرت سلبا بسبب جائحة كوفيد-19 مثل جمع أعضاء أسرة كرة القدم”.

وكان من المتوقع غياب الكثير من اللاعبين المحترفين في أوروبا عن مباريات أنديتهم في نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، لأن اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل 14 يوما من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم.

ولكن الاتحاد الإفريقي للعبة الشعبية، وافق على استمرار اللاعبين في صفوف أنديتهم واللعب معها خلال الفترة ما بين 27 كانون الاول والثالث من كانون الثاني ، ثم الانضمام للمنتخبات الوطنية لخوض النهائيات الافريقية التي تنطلق في التاسع من الشهر القادم.

وجاء هذا القرار بعد انتقادات وجهتها هيئات كروية لموعد إقامة البطولة الإفريقية في منتصف الموسم في أوروبا، حيث يلعب معظم اللاعبين المشاركين في البطولة الإفريقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الـ”كاف” يحدد موعد التحاق اللاعبين المحترفين في اوروبا مع منتخباتهم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الـ”كاف” يحدد موعد التحاق اللاعبين المحترفين في اوروبا مع منتخباتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).