المثقف والسلطة.. الوقت الضائع

2021/12/26 | 18:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحاكم يحكم ولا يقرأ، والمثقف يقرأ ويكتب ولا يحكم، فكيف يمكن لهما أن يلتقيا!

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