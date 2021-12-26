شاهد بالفيديو.. عراقي يدوس على لغم أرضي لحظة لقاء عروسته | تقرير

2021/12/26 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A1kykaro7Gg

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