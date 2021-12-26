وزارة الصحة ترد على أنباء تسجيل أول إصابة بمتحور ’أوميكرون’

2021/12/26 | 18:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، تسجيل إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، موضحة انه في حال تسجيل أي إصابة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

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وذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في إيضاح صوتي، تلقاه "ناس" (26 كانون الاول 2021)، "انفي بشكل رسمي وقاطع كل المعلومات التي تنشر بشأن متحور اوميكرون بالعراق، يؤسفني ان بعض وسائل الإعلام والإعلاميين تحدثوا عن تسجيل إصابة بسلالة كورونا الجديدة، وهذا الخبر عار عن الصحة وانفيه جملة وتفصيلا".

واضاف البدر "لم تسجل أي إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد اوميكرون في العراق والجهة الوحيدة المخولة لتأكيد التشخيص من عدمه هو مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد وهو مختبر اتحادي مرتبط بدائرة الصحة العامة".

وشدد البدر على انه "لم نسجل اي إصابة سواء في بغداد او المحافظات، تسجيل إصابات بالمتحور الجديد هو كلام غير صحيح رغم انه أمر ممكن ومتوقع حيث ظهرت إصابات في دول مجاورة للعراق".

واشار البدر انه "حين يتم تأكيد إصابات بالمتحور الجديد سوف نعلن ذلك بشكل رسمي كما فعلنا مع السلالات السابقة".

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