2021/12/26 | 18:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي يحث الشركة المنفذة عى مشروعي مدخلي بغداد- واسط وبغداد – ديالى برفع وتيرة العمل المركز الخبري الوطني.

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