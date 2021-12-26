الحدود يخطف صدارة دوري الدرجة الأولى

2021/12/26 | 18:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع نجح فريق الحدود بكرة القدم، اليوم الأحد، في إنهاء المرحلة الأولى من منافسات دوري الدرجة الأولى الكروي بخطفه صدارة الترتيب من منافسه المتصدر دهوك، مستغلاً تعثر الأخير بتعادله مع ضيفه الرمادي بهدف. وقال مدرب الفريق عادل نعمة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوصول لصدارة الدوري تعني الشيء الكثير لنا وقد نجحنا مع ادارة النادي بالخطة التي وضعت للفريق من بداية الموسم". وأضاف، أن "المهمة صعبة كون التأهل للدوري الممتاز يكون من نصيب المتصدر فقط، وعليه فإن الفريق سيقوم ببعض التعزيزات في صفوفه لمواصلة مشوار الصدارة بالمرحلة الثانية التي ستكون أصعب بكثير من الاولى بسبب وجود الهبوط فيها وصراع الفرق على الصدارة. وتغلب الحدود، اليوم، على فريق العلم متذيل الترتيب بقرار اداري بعد تخلف الاخير من التواجد في المباراة ليقرر الحكم انهاء المباراة بفوز الحدود بثلاثة اهداف دون مقابل تطبيقا للقرارات الخاصة بالمسابقة.

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