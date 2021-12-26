"إن غضبنا أوجعنا".. التحالف يعرض فيديو "تورط حزب الله" بحرب اليمن

2021/12/26 | 19:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض المتحدث باسم "التحالف"، الذي تقوده السعودية في اليمن، مقطع فيديو يثب تورط حزب الله في توجيه المقاتلين الحوثيين في اليمن وتدريب عناصرهم على استخدام الأسلحة

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