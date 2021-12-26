2021/12/26 | 19:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى تأثر البلاد بمنخفضات جوية خلال أيام، وبقاء الأجواء صحوة خلال اليومين المقبلين، مع استمرار تأثير المرتفع "السيبيري".

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (26 كانون الأول 2021)، "تتأثر البلاد بامتداد المرتفع الجوي (السيبيري) ليكون الطقس في المناطق كافة صحواً وبارداً، مع فرص لتشكل الضباب في الأجزاء الشمالية الشرقية وفوق المرتفعات الجبلية".

وأضاف، "الرياح ستكون سطحية شمالية غربية باردة خفيفة الى معتدلة السرعة، لتتراوح بين 10-20 كم، وتنشط في بعض المناطق إلى 30 كم في الساعة".

وعن درجات الحرارة بين السلامي، "ستنخفض درجات الحرارة العظمى والصغرى عما كانت عليه اليوم لتسجل يوم غد

دهوك

العظمى 10 والصغرى 3

الموصل

العظمى 12 والصغرى 1

اربيل

العظمى 11 والصغرى 1

السليمانية

العظمى 11 والصغرى -2

كركوك

العظمى 12 والصغرى 3

ديالى

العظمى 13 والصغرى 2

صلاح الدين

العظمى 11 والصغرى 3

بغداد

العظمى 14 والصغرى 4

الرمادي

العظمى 13 والصغرى 5

بابل

العظمى 15 والصغرى 4

كربلاء

العظمى 14 والصغرى 4

الديوانية

العظمى 16 والصغرى 4

السماوة

العظمى 15 والصغرى 4

واسط

العظمى 15 والصغرى 5

النجف

العظمى 14 والصغرى 4

ذي قار

العظمى 15 والصغرى 4

ميسان

العظمى 14 والصغرى 5

البصرة

العظمى 15 والصغرى 4

وأشار إلى "استمرار برودة الأجواء في عموم المناطق خلال هذا الأسبوع، ولاوجود لارتفاع في درجات الحرارة إلا بشيء قليل، على ان ترتفع مطلع الاسبوع المقبل بسبب تأثرنا بمنخفض جوي وتراجع المرتفع السيبيري" .

وختم بأن "البلاد على موعد مع فترة خصبة تبدأ مع نهايات الشهر والشهر المقبل، حيث سنشهد عدداً من المنخفضات الجوية الفاعلة التي ستزور المنطقة، وأولى الحالات الجوية نقطف ثمارها من يوم الأربعاء المقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: منخفضات جوّية تؤثر على المناطق كافة مع مطلع العام الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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