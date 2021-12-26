2021/12/26 | 19:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تحور متغير “ألفا” للتهرب من “نظام المناعة الفطري”، مما ساعد على ترسيخه كأول “متغير مثير للقلق” في العالم.ووجدت دراسة جديدة قادها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، سر قوة هذا المتغير.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة..



دراسة تكشف قوة متحور ألفا في خداع المناعة الفطرية المركز الخبري الوطني.

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