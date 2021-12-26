ارتفاع كبير في الاصابات بمتحور اوميكرون في السعودية

2021/12/26 | 19:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أفادت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد ، بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 389، مقابل 332 الجمعة و325 السبت، لتصل حصيلتها الكلية في المملكة إلى 552795 إصابة، بينها 33 حرجة.

ويستمر مؤشر الحالات الجديدة في الارتفاع على خلفية الا...

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