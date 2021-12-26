بين تظاهرتين - محمد رضا عباس

2021/12/26 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_رضا_عباس ونعني هنا تظاهرات المنطقة الغربية التي انطلقت في نهاية شهر كانون الأول 2012 وانتهت في اواخر كانون الأول 2013 لتفتح المجال لدخول تنظيم داعش العراق واحتلال ثلثه , والأخرى تظاهرات تشرين عام 2019 والتي شملت بغداد والمحافظات الجنوبية والتي استطاعت اسقاط حكومة السيد عادل عبد المهدي وغيرت الخارطة السياسية في العراق الى الابد.



الأولى جاءت على خلفية اعتقال السلطات الأمنية مجموعة من حماية السيد رافع العيساو ......





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