الإمارات: مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية

2021/12/26 | 19:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، الأحد، أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية، موضحة أنه يمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات.

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