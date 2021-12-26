متنبئ يروي ما ستشهده اجواء العراق في نهاية الشهر الحالي والمقبل

2021/12/26 | 19:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الأحد، إلى تأثر البلاد بمنخفضات جوية خلال أيام، وبقاء الأجواء صحوة خلال اليومين المقبلين، مع استمرار تأثير المرتفع "السيبيري".

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة له تابعها NRT عربية، (26 كانون الاول 2021)، ان "البلاد تتأثر بامتداد المرتفع الجوي (السيبيري) ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا وباردا، مع فرص لتشكل الضباب في الأجزاء الشمالية الشرقية وفوق المرتفعات الجبلية".

وأضاف السلامي، ان "الرياح ستكون سطحية شمالية غربية باردة خفيفة الى معتدلة السرعة، لتتراوح بين 10-20 كم، وتنشط في بعض المناطق إلى 30 كم في الساعة".

واوضح، ان "درجات الحرارة العظمى والصغرى ستنخفض عما كانت عليه اليوم لتسجل يوم غد:

دهوك

العظمى 10 والصغرى 3

الموصل

العظمى 12 والصغرى 1

اربيل

العظمى 11 والصغرى 1

السليمانية

العظمى 11 والصغرى -2

كركوك

العظمى 12 والصغرى 3

ديالى

العظمى 13 والصغرى 2

صلاح الدين

العظمى 11 والصغرى 3

بغداد

العظمى 14 والصغرى 4

الرمادي

العظمى 13 والصغرى 5

بابل

العظمى 15 والصغرى 4

كربلاء

العظمى 14 والصغرى 4

الديوانية

العظمى 16 والصغرى 4

السماوة

العظمى 15 والصغرى 4

واسط

العظمى 15 والصغرى 5

النجف

العظمى 14 والصغرى 4

ذي قار

العظمى 15 والصغرى 4

ميسان

العظمى 14 والصغرى 5

البصرة

العظمى 15 والصغرى 4

وأشار السلامي، إلى "استمرار برودة الأجواء في عموم المناطق خلال هذا الأسبوع، ولاوجود لارتفاع في درجات الحرارة إلا بشيء قليل، على ان ترتفع مطلع الاسبوع المقبل بسبب تأثرنا بمنخفض جوي وتراجع المرتفع السيبيري".

وتابع، ان "البلاد على موعد مع فترة خصبة تبدأ مع نهايات الشهر والشهر المقبل، حيث سنشهد عددا من المنخفضات الجوية الفاعلة التي ستزور المنطقة، وأولى الحالات الجوية نقطف ثمارها من يوم الأربعاء المقبل".

N.A

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