قبيل كأس الأمم الأفريقية..

2021/12/26 | 19:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات من المقرر أن يتم السماح للأندية بتأجيل ترك لاعبيها للانضمام إلى منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية حتى الأسبوع الذي تبدأ فيه البطولة، بعد أن قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طلب الاتحادات المحلية بهذا الخصوص.

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