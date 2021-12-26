الإطار التنسيقي يطرح 9 نقاط لتجاوز أزمة النتائج الانتخابية

2021/12/26 | 19:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طرح الإطار التنسيقي، الأحد، خارطة لتجاوز ما وصفه "أزمة الانسداد السياسي"، تضمنت 9 نقاط.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وحصل "ناس" على وثيقة من الإطار، (26 كانون الأول 2021)، تضمنت 9 بنود جاء فيها "ضرورة استيعاب كافة الطعون والشكاوى المقدمة دستورياً وقانونياً بخصوص نتائج الانتخابات من قبل الجهات القضائية، وخضوع الرئاسات الثلاث لاتفاق القوى السياسية مع مراعاة العرف الدستوري السائد".

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