2021/12/26 | 19:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oweZ-nEEBVw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ ذي قار السابق احمد الخفاجي: المتظاهرين نجوا من قتل متعمد خلال التظاهرات الاخيرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظ ذي قار السابق احمد الخفاجي: المتظاهرين نجوا من قتل متعمد خلال التظاهرات الاخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).