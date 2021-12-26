دونالد ترامب عن لقاحات كورونا: الناس لا يموتون

2021/12/26 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس السابق دونالد ترامب التشكيك في فعالية وسلامة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مقابلة جديدة، قائلاً إن “اللقاح فعال” و “الناس لا يموتون عندما يأخذون اللقاح“.

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