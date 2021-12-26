تأملات فى مفهوم الجمال ( 4 ) الجمال فى الفكر الاسلامى - محمد فُتوح

2021/12/26 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_فُتوح تأملات فى مفهوم الجمال ( 4 ) -----------------------------------------------------------الجمال فى الفكر الاسلامى -------------------------------الجمال عند أبو حيان التوحيدى ( 891 – 995 م ) --------------------------------------------------------- يعد أبو حيان التوحيدى ، أول عربى وضع علم الجمال العربى ، مأخوذاً عن آراء معاصريه ، كما أضاف إليه من أفكاره ، وحص ......





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