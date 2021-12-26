بينيت يدخل الحجر الصحي

2021/12/26 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى الانسحاب من جلسة حكومية ودخول الحجر الصحي، بعد تشخيص إصابة إحدى ابنتيه بفيروس كورونا.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت انسحب فورا من الجلسة التي عقدتها حكومته في الجولان المحتل اليوم، بعد إبلاغه بأن بنته ميخال (14 عاما) أصيبت بكورونا.

وأشار المكتب إلى أن بينيت نفسه خضع قبل الجلسة لفحص سريع وجاءت نتائجه سلبية (غير مصاب).

وعلى الرغم من ذلك، دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا الحجر الصحي المنزلي بشكل منفصل عن ابنته المصابة، وسيخضع لفحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) وفقا لتوصيات الأطباء.

ويأتي ذلك في أعقاب تشخيص إصابة موظف في مكتب بينيت بكورونا، قبل جلسة اليوم.

وكان بينيت قد دخل الحجر الصحي في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد تشخيص مرض “كوفيد-19” لدى شخص آخر كان على متن طائرة عاد بها رئيس الوزراء من الإمارات.

وذكرت وسائل إعلام عبرية بأن زوجة بينيت وأطفالهما قضوا مؤخرا إجازة في جزر المالديف، ما استدعى انتقادات بحق رئيس الحكومة وعائلته من قبل الأوساط المعارضة.

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