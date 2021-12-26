الاطار التنسيقي يصدر بيانا من 9 نقاط

2021/12/26 | 20:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الإطار التنسيقي، الأحد، مبادرة من 9 نقاط من اجل تجاوز ما اسماه بـ "الانسداد السياسي".

وبحسب وثيقة تلقى NRT عربية نسخة منها (26 كانون الأول 2021)، تضمنت 9 بنود جاء فيها "ضرورة استيعاب كافة الطعون والشكاوى المقدمة دستورياً وقانونياً بخصوص نتائج الانتخابات من قبل الجهات القضائية، وخضوع الرئاسات الثلاث لاتفاق القوى السياسية مع مراعاة العرف الدستوري السائد".

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