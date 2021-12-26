الإمارات تصدر بيانا بشأن قانون

2021/12/26 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤولين إماراتيين، أن الدولة الخليجية أبلغت بعض أكبر العائلات المحلية المالكة لوكالات تجارية اعتزامها اقتراح قانون يهدف لـ"إنهاء احتكار" بيع السلع المستوردة، أصدرت وزارة الاقتصاد بيانا توضيحيا حول هذا الأمر.

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