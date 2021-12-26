الخزعلي: المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات

2021/12/26 | 20:22 - المصدر: قناة التغيير

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كشف الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي بان التسريبات تؤكد ان المحكمة الاتحادية ستصادق يوم الاثنين على نتائج الانتخابات.

وقال الخزعلي في تصريحات صحفية ان المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوطات خارجية فيما يخص النظر بالخروقات التي رافقت العملية الانتخابية ، مشيرا الى ان الاعلان الاولي للنتائج لم يشمل نحو 7 ملايين صوت .

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