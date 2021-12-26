الخارجية: 110 مهاجر عراقي عالق على الحدود البولندية

2021/12/26 | 20:22 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت وزارة الخارجية عن وجود أكثر من مئة مهاجر عراقي عالق على الحدود البولندية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان إن نحو 110 مهاجرين عالقين على الحدود البولندية سيعودون للعراق طوعيا بعد متابعة من سفارة العراق في بولندا وجهود الوزارة في ذلك.

مبينا ان اعادتهم تتم بالتنسيق مع الجانب الليتواني، عبر مطاري بغداد وأربيل.

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