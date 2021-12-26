خلال 24 ساعة :استهداف ثالث لرتل امريكي في بغداد

2021/12/26 | 20:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، باستهدف لرتل

دعم لوجستي تابع للاحتلال الامريكي في

العاصمة بغداد.

وقال المصدر، ان استهدف رتل تابع

للاحتلال الامريكي في بغداد هو الثالث

من حيث الاستهدافات اليوم في العراق بعد

اس

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