صدمة بوزارة الداخلية!.. مصدر رفيع يكشف عن جرائم اغتصاب أخرى لمغتصب الطفلة العراقية

2021/12/26 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشرت RT على معلومات من مصدر أمني عراقي رفيع، حول سجل شرطي اغتصب طفلة قبل أيام، وتبين أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها التي ارتكبها هذا المجرم.

ووفقا للمعلومات، فإن حادثة اغتصاب الطفلة حدثت يوم الخميس الماضي في منطقة الحسينية شمالي بغداد.

وخلال أقل من 24 ساعة تمكنت القوات الأمنية العراقية من القبض على المغتصب.

وقال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن، خلال زيارته للطفلة في المستشفى، إن "قاضي التحقيق الخفر في الرصافة أصدر مذكرة قبض وتحر بحق المتهم بعد شكوى تقدم بها والد الطفلة في مركز شرطة الحسينية".

وأضاف، أن "الجاني قام بعملية خطف للطفلة مع شقيقها الطفل ذو الأربع سنوات والذي تمكن من الهروب من يدي الجاني".

وبالعودة إلى سجل هذا الشرطي، فإن المعلومات تشير إلى قيامه قبل سنوات باغتصاب شابة وتعريضها للقتل على أيدي أهلها وفق ما يسمى بـ"غسل العار".

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