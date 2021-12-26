2021/12/26 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت هيئة رعاية الطفولة، اليوم الاحد، نداء للقضاء حول قضية الطفلة "حوراء".

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تستنكر العمل الوحشي واللانساني الذي اقدم عليه احد المتهمين في التجاوز على حرمة الطفولة من خلال اغتصاب طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات في منطقة الحسينية ببغداد".

وبين أن "هذا المتهم تجرد من الإنسانية والاخلاق واعتدى على طفلة لا حول لها ولا قوة واقدم على اغتصابها بعد اختطافها".

ودعت الهيئة: "قضائنا بإنزال أشد العقوبة بحق المتهم، كما تشيد الهيئة بالدور الكبير لوزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائد شرطة بغداد لاستجابتهم الفورية وتحركهم السريع وبذلهم الجهود الكبيرة للوصول إلى المتهم بعد ان لاذ بالفرار بعد ارتكابه جريمته".

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