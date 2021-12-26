بحضور درجال وحمودي.. إنطلاق بطولة العرب برفع الأثقال في أربيل

2021/12/26 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

انطلقت، اليوم الأحد، وفي مدينة أربيل بطولة العرب برفع الأثقال للرجال والنساء بمشاركة عشرة منتخبات تمثل عشرة دول عربية بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي التي ستستمر ثمانية أيام.





وقال الأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبد الحميد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "البطولة العربية كانت ستشهد مشاركة أكثر من 16 منتخباً عربياً لكن تفشي متحور أوميكرون حال لتقليص العدد الى عشرة منتخبات فقط". وإعتبر عبدالحميد "انطلاق البطولة في العراق نجاح إداري وتنظيمي مضاف للرياضة العراقية و ومضة مشرقة في تأريخ رياضة رفع الاثقال في العراق"، معرباً عن "أمله باستمرار إستضافة العراق للمنافسات العربية القاريةوالدولية".

واضاف عبد الحميد ان "لعبة رفع الاثقال تحظى باهتمام محلي كبير حيث إتسعت قواعدها بشكل بائن وقطعت مشوارا كبيرا من النجاح المحلي والخارجي". وتوقع عبدالحميد ان "البطولة ستشهد تألق كبير لابطال العرب والعراق وهم يتنافسون على إرتقاء منصة الاوسمة".

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