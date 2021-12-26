الحشد الشعبي يدمر 4 مضافات “داعشية” جديدة في سلسلة جبال حمرين

2021/12/26 | 20:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ دمرت قوات الحشد الشعبي 4 مضافات “داعشية” جديدة في سلسلة جبال حمرين.وذكر بيان للهيئة ان قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي دمرت اربع مضافات لفلول “داعش” الارهابي في سلسلة جبال حمرين.وكانت قوة من اللواء 24 بالحشد الشعبي دمرت في وقت سابق، عددا من المضافات التابعة لفلول “داعش” الإرهابي في سلسلة جبال حمرين.يذكر ان قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى ومحور الشمال في الحشد الشعبي شرعت في وقت سابق من اليوم، بعملية أمنية في المنطقة المحصورة بين طريق كركوك بغداد طريق عين ليلى قرة تبة بسلسلة جبال حمرين./انتهى9

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