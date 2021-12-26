مانشستر سيتي يقسو على ليستر بسداسية ويعزز صدارته في البريميرليج

2021/12/26 | 20:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تغلب مانشستر سيتي على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة (6-3)، مساء اليوم الأحد على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل سداسية السيتي كيفين دي بروين (5) ورياض محرز (14) وإلكاي جوندوجان (21) ورحيم سترلينج (25- 87) وإيميريك لابورت (69)، بينما سجل ثلاثية ليستر جيمس ماديسون (55) وأديمولا لوكمان (59) وكيليتشي إيهياناتشو (65).بتلك النتيجة، عزز السيتي صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر عند 22 نقطة في المركز العاشر./انتهى9

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