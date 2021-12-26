تعلق جديد من التحالف حول تواجد قواته في العراق

2021/12/26 | 20:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد التحالف الدولي في العراق، الأحد، أنه لم تعد لديه قوات قتالية في البلاد منذ التاسع من كانون الأول الجاري.

وقال التحالف في تصريح تابعه NRT عربية، (26 كانون الاول 2021)، "اعتبارا من 9 كانون الأول/ ديسمبر، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف تخدم بدور قتالي في العراق، لقد كنا متقدمين على الجدول الزمني وقمنا بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق في حزيران/ يوليو 2021".

وأضاف، أنه "كان الانتقال المبكر ممكنا بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البشمركة، في تطوير القدرة والقابلية على قيادة القتال ضد عصابات داعش الإرهابية".

وتابع: "وبالنسبة للقوات الأمريكية وقوات التحالف المتبقية في العراق، فإن المهمة الأساسية هي تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش".

"وكالة الانباء العراقية"

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