هاري كين يتزعم “البوكسينج داي”

2021/12/26 | 20:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تزعم مهاجم توتنهام النجم الإنجليزي هاري كين، اليوم الاحد، بعد التسجيل للسبيرز في شباك كريستال بالاس،هدافي “البوكسينج داي” ضمن الجولة 19 للبريميرليج.

وأنهى توتنهام الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد، حيث سجل كين الهدف الأول، بينما أضاف لوكاس مورا الهدف الثاني.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصاءات، فإن “كين بات أكثر لاعب في تاريخ البريميرليج تسجيلًا في مباريات “البوكسينج داي”، برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع روبي فاولر”.

واشارت شبكة “سكاي سبورتس”، الى أن “كين نجح في التسجيل خلال جميع المباريات الستة التي خاضها في جولة البوكسينج داي”.

ويأتي في المركز الثاني خلف كين وفاولر كل من، ألان شيرار وروبي كين (8 أهداف).

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