بين اليسار والشيوعية (نقد لليسار الإلكتروني) - عمر قنديل

2021/12/26 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمر_قنديل (1)مقدّمة: بشكلٍ عام فإنّ ما يشوع بين الناس لا يكوّن مُقارباً للحقيقة على نحو جيد؛ بل ونجد أحياناً أفكاراً شائعة بعيدةً كلَّ البُعد عن الحقيقة مثل ما يُحيط العصر العباسي من خرافاتٍ مثلاً أو ما قيل عن ابن سينا أو مهاجمة المعتزلة بوصفها كُفراً وزندقة رغم أنّ العباسيين تغنوا بأفكارها وأحبوا رؤية نظرةٍ مختلفة لنصوصٍ جامدة، هذا الشيوع نفسه شاع باعتبار كلِّ يساريٍ شيوعي وفي هذا الشيوع تداخلت الم ......





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