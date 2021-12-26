2021/12/26 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، الأحد، مشروع تعديل الدستور، الذي تضمن توصيات اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية .

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