العراق يستعيد جثث 16 مهاجرا غرقوا في القنال الإنجليزي

2021/12/26 | 20:41 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت إلى كردستان، الأحد 26 ديسمبر (كانون الأول)، جثث ما لا يقل عن 16 مهاجراً من أكراد العراق كانوا قد غرقوا في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما فرغ هواء قاربهم المطاطي أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي.

كانت الكارثة التي وقعت في 24 نوفمبر وراح ضحيتها 27 مهاجراً، أسوأ كارثة تحل بمهاجرين يحاولون عبور القنال من فرنسا إلى بريطانيا.

وهبطت الطائرة التي تقل الجثامين في مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، في ساعة مبكرة الأحد.



ونقلت سيارات إسعاف النعوش إلى قرى الغارقين وبلداتهم.

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وقالت شكرية بكير، التي كان ابنها أحد الغارقين، "آخر مرة سمعت صوت ابني عندما ركب المركب.



قال ’لا تقلقي يا أمي، سأصل إلى إنجلترا قريباً‘.



والآن رجع لي في نعش".

وخلال السنوات الـ10 الأخيرة، تسلل مئات الآلاف إلى دول غرب أوروبا الغنية بمساعدة مهربين، للفرار من الصراعات والاضطهاد والفقر في رحلات طويلة من العراق وسوريا وأفغانستان واليمن والسودان وغيرها.

ولم يعد العراق في حالة حرب منذ هزيمة تنظيم "داعش" في عام 2017، غير أن كثيرين لا يرون أملاً في حياة كريمة بالبلاد لنقص الفرص والخدمات الأساسية، وكذلك بسبب النظام السياسي الذي يعتبره أغلب العراقيين فاسداً وقائماً على المحاباة.

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